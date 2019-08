Le Trio Karénine au festival Classique au Vert à Vincennes

Au programme aujourd'hui

Le « jeu musical » de l’été

Pour gagner des places pour le concert de Boris Berezovsky au Touquet-Paris-Plage, répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira Guyon. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

A gagner aujourd'hui événement 11e Edition du festival des Pianos Folies du Touquet-Paris-Plage du 15 au 21 août 2019

Le « meilleur » de GFMLL

Anonyme XIIIème siècle

Le Chansonnier du Roy : Quarte Estampie royale

Ensemble Apotropaïk

Extrait de l’émission Générations France Musique, Le live du 12.01.2019

Programmation musicale

Jean Sébastien Bach

Concerto pour violon n°1 en la min BWV 1041 : Allegro assai

La Voce Strumentale

Direction et violon, Dmitry Sinkovsky

NAIVE

Claude Debussy

3 chansons de Charles d'Orléans L 99b (92) : 1. Dieu ! qu'il la fait bon regarder ! - pour choeur mixte a cappella

Ensemble Aedes

Direction, Mathieu Romano

APARTE

Piotr Illich Tchaïkovski

6 morceaux op 51 : 6. Valse sentimentale en fa min - pour piano

Vassilis Varvaresos, piano

APARTE

William Herschel

Symphonie n°8 en ut min Symphonie n°8 en ut min : 1. Allegro assai London Mozart Players

Direction, Matthias Bamert

CHANDOS

Franz Liszt

Années de pèlerinage : Première année “Suisse” S.160 : IV. Au bord d'une source

Yury Favorin, piano

Enregistré le 7 avril 2019 à l’Auditorium de la maison de la radio à Paris

James Hart

Adieu to the pleasures and follies of love

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Ensemble Correspondances

Direction, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

Henry Litolff

Concerto symphonique n°4 en ré min op 102 : Scherzo - pour orchestre et piano

Yuja Wang, piano

Orchestre symphonique de San Francisco

Direction, Michael Tilson Thomas

SAN FRANCISCO SYMPHONY

Count Basie

If you see my baby

OCIUM

Franz Schubert

Impromptu pour piano en Sol bémol Maj op 90 n°3 D 899 n°3

Andras Schiff, piano

ECM

Frédéric Chopin

Concerto n°1 en mi min op 11 - pour piano et orchestre : 1. Allegro maestoso

Boris Berezovsky, piano

Ensemble orchestral de Paris

Direction, John Nelson

MIRARE