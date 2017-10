Le trio Empreinte sort son premier disque "Crossing the line"

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : "Blade Runner 2049" de Denis Villeneuve, "Va Toto" de Pierre Creton et "Capitaine Superslip" de David Soren

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 4 octobre

►08h05 - L'invité du jour : le trio Empreinte

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : Souriez, c'est Schubert !

Programmation musicale

♫ Samuel BARBER

To be sung on the water op.42 n°2

Les Métaboles, Léo Warynski (direction)

NOMADMUSIC 2016

♫ Felix MENDELSSOHN

Concerto pour violon et orchestre op.64 : I. Allegro molto appassionato

Isabelle Faust (violon), Orchestre baroque de Fribourg, Pablo Heras-Casado (direction)

HARMONIA MUNDI 2017

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n°2 en la mineur BWV 807 : I. Prélude

Yulianna Avdeeva (piano)

MIRARE 2017

♫ Ernest CHAUSSON

Chanson perpétuelle op.37

Kate Lindsey (soprano), Alphonse Cemin (piano), Quatuor Van Kuijk

ALPHA 2017

♫ Anton ARENSKI

Symphonie nº1 si min op 4 : IV. Finale

Orchestre symphonique Académique de l'URSS, Evgueni Svetlanov (direction)

ORIGINAL MASTER RECORDINGS

♫ Klaus HUBER

Lazarus : Lazarus II - pour violoncelle et piano

Alexis Descharmes (violoncelle), Sébastien Vichard (clavecin)

AEON

Programmation musicale des invitées

♫ Mel BONIS

Suite en trio op.59 pour violon, saxophone soprano et piano : I. Sérénade

Trio Empreinte

KLARTHE 2017

♫ John CAGE

Sonate I pour piano préparé

Maro Ajemian (piano)

WERGO 1994

♫ Graciane FINZI

Crossing the Line

Trio Empreinte

KLARTHE 2017

♫ Serge RACHMANINOV

Danses symphoniques op 45 : I. Non allegro - pour orchestre

Orchestre national du capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev (direction)

NAIVE RECORDS 2010

♫ Ida GOTKOVSKY

Trio Lyrique pour violon, saxophone alto et piano : I. Molto dolce legato sostenuto

Trio Empreinte

KLARTHE 2017 (1984)

♫ Georges ENESCO

Sonate n°3 en la min op 25 pour violon et piano : 1. Moderato

Yehudi Menuhin (violon), Hephzibah Menuhin (piano)

EMI CLASSICS 1996 (enregistrement 1936)

♫ Lili BOULANGER

Clairières dans le ciel : V. « Au pied de mon lit » pour violon, saxophone ténor et piano

Trio Empreinte

KLARTHE 2017