Alix Le Saux et Guillaume Andrieux invités de Musique matin

Les jeunes talents seront sur la scène du Théâtre des Champs Elysées les 6, 11 et 14 décembre 2017.

Il Barbiere di Siviglia au Théâtre des Champs Elysées

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : Episode 8 de Star Wars, "Maria par Callas" de Tom Volf, "Lucky" de John Carroll Lynch et "Drôles de petites bêtes" d’Arnaud Bouron et Antoon Krings.

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 13 décembre

►08h05 - Les invités du jour : Alix Le Saux et Guillaume Andrieux

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : Philidor

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 81 : Jesus schläft, was soll ich hoffen : n°1 Aria

Andreas Scholl (contre-ténor), Ensemble 1700, Dorothée Oberlinger (flûte à bec et direction)

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI 2017

♫ Ludwig van BEETHOVEN

Trio n°2 en Sol Maj op 1 n°2 : IV. Finale

Jacqueline Dupré (violoncelle), Daniel Barenboim (piano), Pinchas Zuckerman (violon)

EMI 2001

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour flûte n°1 en sol majeur K 313 : I. Allegro maestoso

Orchestre de chambre de Paris, Philippe Bernold

APARTE

♫ Alan et Marilyn BERGMAN (arrangement Michel Legrand)

Last breath

Natalie Dessay, London studio orchestra, Michel Legrand (direction)

SONY 2017

♫ Hector BERLIOZ

Symphonie fantastique : II. Un bal

Orchestre symphonique de Cincinnati, Paavo Jarvi (direction)

TELARC

♫ Giacomo PUCCINI

Tosca : Vissi d'arte (Acte II) Tosca

Maria Callas (soprano), Orchestre de la Société des Conservatoires, Georges Prêtre (direction)

WARNER CLASSIC

♫ Anton DVORAK

Trio pour piano et cordes n°4 op.90 en mi mineur “Dumky” : Dumka VI Lento maestoso

Trio Les Esprits

MIRARE 2017

♫ Serge PROKOFIEV

Concerto n°1 en Ré bémol Maj op 10 : IV. Allegro scherzando

Jean-Efflam Bavouzet (piano), Orchestre Philharmonique de la BBC, Gianandrea Noseda (direction)

CHANDOS 2014

Programmation musicale des invités

♫ Gioacchino ROSSINI

Le Barbier de Séville : Acte I - Ouverture symphonique

Riccardo Muti (direction), Philharmonia Orchestra

EMI

♫ Emmanuel CHABRIER

Les Cigales

Guillaume Andrieux (baryton), Simon Lepper (piano)

ITEMA

♫ Henry PURCELL

Didon et Enée : When I am laid in earth

Alix Le Saux (mezzo-soprano), Ensemble Instrumental des Hauts-de-Seine Gaël Darchen (direction)

Enregistré à La Seine Musicale en juin 2017