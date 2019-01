Le Quatuor Diotima reprend l'intégrale des quatuors à cordes de Béla Bartók

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACHSuite n°3 en ré majeur BWV 1068 : Air - arrangement pour orchestre Daniel Hope, Lorenza Borrani, Lucy Gould, Stewart Eaton, William Wonway (solsites du Chamber Orchestra of Europe)

DG 2009

Wolfgang Amadeus MOZARTSonate n°10 en Ut Maj K 330 : 3. Allegretto Glenn Gould

SONY 1958

Jean-Baptiste LULLYLe Bourgeois Gentilhomme : Chaconne d’Arlequin Les Talens lyriques, Christophe Rousset

ERATO

Charles KOECHLINQuatorze pièces pour flûte et piano : n°1 à 4 Toon Fret, Veronika Iltchenko

FUGA LIBERA 2018

Nikolai RIMSKI-KORSAKOVCapriccio espagnol : Scena e canto gitano et Fandango asturiano Richard Roberts, Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit

DECCA 1984

DEORROBailar Deorro feat Pitbull & Elvis Crespo

SCORPIO 2016

Antonin DVORAKSérénade pour cordes en mi majeur op.22 : 3. Scherzo Orchestre d’Auvergne, Roberto Forés Veses

APARTE 2018

Frédéric CHOPINMazurka en si bémol mineur op.24 n°4 Pavel Kolesnikov

HYPERION 2016

Edvard GRIEGPeer Gynt suite n°1 op.46 : Danse d’Anitra BBC Symphony Orchestra Colin Davis

DECCA 2011

Antonio ROSETTIQuatuor à cordes op.6 n°3 en fa mineur : 3. Rondeau. Allegro assai Quatuor Arioso

CPO 1995

Ludwig VAN BEETHOVEN12 Menuets pour orchestre WoO 7 : 10 Academy of Saint-Martin-in-the-Fields, Neville Marriner

PHILIPS

Frédéric CHOPINValse n°1 en mi bémol majeur op.18 Georges Cziffra

PHILIPS 1962

Juan Crisostomo DE ARRIAGAStabat mater dolorosa Il Fondamento, Paul Dombrecht

FUGA LIBERA 2006

Johann Baptist CRAMEREtude op.103 n°6 : Hommage à Mozart Stephen Hough

HYPERION

Les BAXTERCongo train Les Baxter

SO FAR OUT 1959