Le pianiste Olivier Cavé sort un sixième album dédié à Haydn et Beethoven

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : "Une saison en France" de Mahamat-Saleh Haroun, "Gaspard va au mariage" d’Antony Cordier et "Sparring" de Samuel Jouy

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 31 janvier

►08h05 - L'invitée du jour : Olivier Cavé

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : la lune

Programmation musicale

♫ Franz SCHUBERT

Octuor en Fa Maj op 166 d 803 : V. Menuetto

Gidon Kremer (v1), Isabelle van Keulen (v2), Tabea Zimmermann (alto), David Geringas (violoncelle), Alois Posch (contrebasse), Eduard Brunner (clarinette), Radovan Vlatkovic (cor), Klaus Thunemann (basson)

DGG

♫ Franz LISZT

Années de pèlerinage 2ème année Italie S 161 : IV. Sonetto 47 del Petrarca

Jean-Philippe Collard (piano)

EMI

♫ Johannes BRAHMS

Symphonie n°2 en Ré Maj op 73 : III. Allegretto grazioso quasi andantino

London Philharmonic Orchestra, Vladimir Jurowski (direction)

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

♫ Giuseppe TARTINI

Sonate en sol mineur “Devil’s Trill” : III. Grave. Allegro assai

Andrey Baranov (violon), Maria Baranova (piano)

EMI

♫ Philip GLASS

Quatuor à cordes n°5 : 3ème mouvement

Kronos Quartet

NONESUCH RECORDS

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano et orchestre en ut majeur n°25 KV 503 : III. Allegretto

Piotr Anderszewski (piano et direction), Chamber Orchestra of Europe

WARNER CLASSICS

♫ François COUPERIN

Pièces de clavecin : 18ème ordre en fa majeur : La Verneuillète

Blandine Verlet (clavecin)

APARTE

Programmation musicale de l'invité

♫ Joseph HAYDN

Sonate pour piano en ut majeur Hob.XVI:48 : II. Rondo. Presto

Olivier Cavé (piano)

ALPHA