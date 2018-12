Le pianiste islandais Víkingur Ólafsson réinvente une collection de pièces de Bach

Aujourd'hui 18 décembre, Saskia de Ville reçoit Víkingur Ólafsson, pianiste islandais, pour son deuxième disque — sorti le 7 septembre chez Deutsche Grammophon — dédié à l'œuvre de Bach.

Entre Préludes et Fugues, originelles et transcriptions, Ólafsson « suit son cœur » en s’appropriant le compositeur allemand...

Cette proposition de compréhension sensible de l'œuvre de Bach est celle que nous vous proposons ce matin : progresser de l’ombre à la lumière, du bleu noir de la nuit vers le blanc du jour. Un jour d'Islande... Celui de Víkingur Ólafsson.

Au programme

♫ Programmation musicale

Antonin DVORAKQuatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 (Américain) : 4. Finale : Vivace ma non troppo Quatuor Modigliani

MIRARE

Billy MAYERLHonky-tonk Katia et Marielle Labèque

EMI 1982

Antonio SANCHEZMonk fish Gary Burton, Julian Lage, Scott Colley, Antonio Sanchez

MACK AVENUE

Wolfgang Amadeus MOZARTConcerto n°9 en Mi bémol Maj K 271 pour piano et orchestre : 3. Rondo Alfred Brendel, Orchestre Philharmonique de Vienne, Charles Mackerras

EMI

JULIETTETout est bon dans le cochon Juliette

POLYDOR

John FIELDConcerto pour piano n°5 “L’incendie par l’orage” : 3. Rondo : Allegro Miceal O’Rourke, London Mozart Players, Matthias Bamert

CHANDOS

Robert SCHUMANNPièces de fantaisie op.73 : 3. Rasch und mit Feuer Sol Gabetta, Bertrand Chamayou

SONY CLASSICAL

Hector BERLIOZLes Nuits d’été op.7 : 6. L’île inconnue Véronique Gens, Orchestre de l’Opéra national de Lyon, Louis Langrée

VIRGIN

Etta JAMESI Just Want to Make Love to You ARGO RECORDS

Ludwig VAN BEETHOVENSonate pour violoncelle et piano n°1 en fa majeur op.5 n°1 : 2. Allegro vivace Paul Tortelier, Karl Engel

EMI

Niccolo PAGANINIConcerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur op.6 : 3. Rondo Salvatore Accardo, Orchestre philharmonique de Londres, Charles Dutoit

DG

François COUPERINLes Nations 1er ordre : La Françoise : 7. Chaconne ou Passacaille Les Talens Lyriques, Christophe Rousset

APARTE

Jon BATISTE

Chopinesque

VERVE