Le label Harmonia Mundi a 60 ans !

Au sommaire aujourd'hui

► 07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Gainsbourg, Poulenc, Bardot et Verdi : le musée numérique de la Sacem

► 07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches notes du mardi 12 juin 2018

► 08h05 - Les invités du jour : Martin Sauer et Christian Girardin

► 08h53 - La chronique de Guillaume Tion : Angélix : L'irrésolution est-elle une solution ?

♫ Programmation musicale

Yvette HORNER

Retour de valses

DISARCH

Johannes BRAHMS

Danse hongroise n°4 en fa dièse mineur pour piano à 4 mains

Julius Katchen, Jean-Pierre Marty

DECCA

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon, cordes et continuo n°1 en la mineur BWV 1041 : III. Allegro assai

Daniel Lozakovich, Kammerorchester de symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Radoslaw Szulc

DG

Antonin DVORAK

Bagatelles op.47 : V. Poco allegro

Bush Trio, Miguel da Silva

ALPHA

Wolfgang Amadeus MOZART

Song for Amadeus / d’après le 2e mvt de la sonate n°2 en fa majeur K 280

Bobby McFerrin, Chick Corea

SONY

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano n°17 en sol majeur K 453 : III. Allegretto

Maria Joao Pires, Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, Theodor Guschlbauer

ERATO

Charles GOUNOD / Jean-Sébastien BACH

Ave Maria - arrangement pour violon et piano

Anne-Sophie Mutter, Lambert Orkis

DG

Camille SAINT-SAENS

Samson et Dalila : Vois ma misère hélas (Acte III) Air de Samson

Roberto Alagna, Orchestre de l’Opéra Royal de Covent Garden, Bertrand de Billy

EMI

Giuseppe VERDI

Rigoletto : La donna e mobile (Acte III) Air du duc

Roberto Alagna, Orchestre symphonique de Londres, Richard Armstrong

DG

♫ Programmation musicale des invités

Maurice RAVEL

Daphnis et Chloé : Lever du soleil (3e partie)

Les Siècles, Ensemble Aedes, François Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Ludwig VAN BEETHOVEN

Quatuor à cordes n° 16 op.135 : III. Lento assai, cantante e tranquillo

Cuarteto Casals

HARMONIA MUNDI

Jean-Baptiste LULLY

Atys : Dormons dormons tous (Acte III Sc 4) Le Sommeil

Les Arts Florissants, William Christie

HARMONIA MUNDI

Hanns EISLER

Die Heimkehr - pour baryton et piano

Matthias Goerne, Thomas Larcher

HARMONIA MUNDI

Robert SCHUMANN

Concerto pour violon en ré min WoO 23 : II. Langsam

Isabelle Faust, Orchestre Baroque de Fribourg, Pablo Heras-Casado

HARMONIA MUNDI

Jean-Sébastien BACH

La Passion selon Saint Matthieu : Erbarme dich (2ème partie) Air de contralto

Bernarda Fink, Akademie fur Alte Musik Berlin, René Jacobs

HARMONIA MUNDI

Claude DEBUSSY

Bussie’s blues

Quatuor Debussy, Jacky Terrasson

HARMONIA MUNDI

Courtney BARNETT

Tell me how you really feel : Need a little time

MARATHON ARTISTS / MILK RECORDS 2018