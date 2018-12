Peter Sellars met en scène Kopernikus de Claude Vivier

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Opéra et lunettes 3D

► 08h30 - L'invité du jour : Peter Sellars

► 08h50 - La chronique de Julie Depardieu : A la recherche de la sonate de Vinteuil...

♫ Programmation musicale

Joseph Boulogne DE SAINT GEORGES

Symphonie en sol majeur op. 11 n°1 : 1. Allegro

Le Parlement de Musique, Martin Gester

ASSAI

Herman HUPFELD

As time goes by

Dooley Wilson

WARNER BROS

Carl Maria VON WEBER

Concerto n°2 en mi bémol majeur op.32 : 3. Rondo : Presto

Nikolai Demidenko, Orchestre de chambre d’Ecosse, Charles Mackerras

HYPERION

Joan Manuel SERRAT

De vez en cuando la vida

Mariana Flores, Cappella Mediterranea, Leonardo Garcia Alarcon

ALPHA 2018

Franz SCHUBERT

Fischerweise D 881 / chanson du pêcheur

Anja Lechner, Pablo Marquez

ECM

Nicola MATTEIS

Movimento incognito

Amandine Beyer, Gli Incogniti

ZIG ZAG TERRITOIRES

Hector BERLIOZ

Symphonie fantastique op.14 : Un bal

Philadelphia Orchestra, Riccardo Muti

EMI

MORIARTY (Trans. Benoît Menut)

Fireday

Rosemary Standley, chant, Quatuor Ardeo

OUTHERE

Charles Valentin ALKAN

Concerto da camera en la mineur op.10 n°1 : 3. Allegro

Giovanni Bellucci, Orchestre de Padoue et de Vénétie, Roberto Fores Veses

PIANO CLASSICS

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate n°18 en mi bémol majeur op.31 n°3 (La chasse) : 4. Presto con fuoco

Jean-Efflam Bavouzet

CHANDOS

Robert SCHUMANN

Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur op.129 : 3. Sehr Lebhaft

Sol Gabetta, Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini

SONY

Johannes BRAHMS

5 Gesänge op.104 : Im Herbst

Choeur des solistes norvégiens, Grete Pedersen

BIS