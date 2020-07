Le festival d'Aix à l'honneur : une édition 100% numérique présentée par Pierre Audi et des rediffusions

Avec une mise en scène 100% numérique et gratuite, le Festival d'Aix-en-Provence joue avec les contraintes afin de réinventer son rapport au public. Pierre Audi et ses équipes ont concocté une édition, reflet de l'actualité, animés par le désir de porter le spectacle vivant auprès du public.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Le tube de l'été du pianiste Cédric Tiberghien

Le tube de l'été du pianiste Cédric Tiberghien 8h20 : Le Festival France Musique

Le Festival France Musique 8h30 : La chanson de Trenet : Nationale 7

La chanson de Trenet : Nationale 7 8h40 : Classique info par Christophe Dilys

8h50 :L'invité du jour : Pierre Audi

Programmation musicale

Giuseppe Verdi

La Traviata (Acte I, Violetta, Alfredo, « Sempre libera »).

Maria Callas (Violetta), Giuseppe di Stefano (Alfredo), Orchestre du théâtre de la Scala de Milan, Carlo Maria Giulini, dir. (enregistrement public, 1955)

Robert Schumann

Ouverture, scherzo et finale op. 52 (2. Scherzo : vivo).

Orchestre révolutionnaire et romantique, John Eliot Gardiner, dir.

Dino Olivieri / Louis Poterat,

J’attendrai

Jean Sablon

Count Basie

Dance of the Gremlins

Count Basie et son orchestre

Déodat de Séverac Les Hiboux.

Victoire Bunel, mezzo-soprano Sarah Ristorcelli, piano.

Hector Berlioz

Benvenuto Cellini (Carnaval) Chœur et Orchestre de l’Opéra national de Paris, Jean Laforge, dir.

Charles Trenet

Nationale 7.

Georg Friedrich Haendel

Agrippina (Acte I, air d’Othon « Lusinghiera mia speranza »).

Jakub Jozef Orlinski (Othon), Il Pomo d’oro, Maxim Emelyanychev, dir.

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée (ouverture)

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, dir.

[Archive FM du 9 juillet 2018]

Claude Debussy

Trois Mélodies : 1. La mer est plus belle que les cathédrales

Stéphane Degout, baryton, Alain Planès, piano