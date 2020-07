Le festival 1001 notes fête ses 15 ans avec une édition solidaire et novatrice

Du 1er au 8 août, 1001 Notes propose une programmation riche et éclectique réunissant les plus grands artistes de la scène classique mais aussi des artistes issus du spectacle vivant, chanteurs, danseurs et comédiens. Parallèlement au concerts publics, des concerts seront filmés en huit-clos...

Edition 2020 du Festival 1001 notes en Limousin