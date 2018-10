"L'Europe Galante" marqué des Nouveaux Caractères de Sébastien d'Hérin

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Christophe Dilys

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Des instruments numériques multitâches

► 08h30 - L'invité du jour : Sébastien d'Hérin

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion : Balalaïka, mode d'emploi

♫ Programmation musicale

Joseph Haydn

Concerto en Ré Maj HOB XVIII : 11 : 3. Rondo all'ungarese

Christine Schornsheim, pianoforte, Neue Hofmusik de Düsseldorf, Mary Utiger

CAPRICCIO

Alfonso Ferrabosco Le Jeune

In Nomine n°3 : Through all parts à 6 (pour consort de violes)

Hathor Consort, Romina Lischka

RAMEE

Pierre Henry, Michel Colombier

Messe pour le temps présent : Psyché rock

UNIVERSAL MUSIC

Jean-Sebastien Bach

Cantate BWV 34 : O ewiges Feuer o Ursprung der Liebe : O ewiges Feuer o Ursprung der Liebe Choeur

Chorus Viennensis, Concentus Musicus de Vienne, Nikolaus Harnoncourt

TELDEC

Benoît Delbecq

Sonate pour un printemps meilleur

Benoît Delbecq, piano, Jozef Dumoulin, piano électrique

DSTREAM

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes en la mineur op. 13 : 1. Adagio - Allegro vivace

Quatuor Ebène

MIRARE

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Eugène Onéguine : Vot tak syurpriz * (Acte II)Trio le Capitaine, Onéguine et Lenski

Sergej Kownir, (Le Capitaine), Peter Mattei, baryton (Eugène Onéguine), Joseph Kaiser , ténor (Lenski), Orchestre Philharmonique de Vienne, Daniel Barenboïm

DG

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : Bacchanale (Acte III Sc 2)

Orchestre de l’Opéra de Paris, Georges Prêtre

EMI

Alfred Lefébure-Wely

Allegro, andante et finale op. 61 (1850) : 3. Final Vivace

Emmanuel Pélaprat, Harmonium Mustel (1898), Jérôme Granjon, piano Erard (1902)

HORTUS

Nicolo Gistou

Galliard

Les Witches

ALPHA

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite vénitienne op 18 : 4. Festlicher Morgen

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, Ariane Matiakh

CAPRICCIO

Francis Poulenc

Gloria FP 177 : Laudamus te (pour soprano choeur mixte et orchestre)

Luba Orgonasova, soprano, Choeur de la Radio néerlandaise, Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Mariss Jansons

RCO LIVE