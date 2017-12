Léa Desandre et David Stern mettent Bérénice dans tous ses états !

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Alliance européenne des plateformes de streaming, introduction en bourse, investissements : la stratégie de Qobuz avec Denis Thébaud, PDG de Xandrie

►07h56 - Les Dépêches Notes, Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 4 décembre 2017

►08h05 - Les invités du jour : Léa Desandre et David Stern

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : Ode aux musicologues qui sortent les compositrices de l'ombre

Programmation Musicale

♫ Serge RACHMANINOV

Concerto n°3 en ré min op 30 : I. Allegro ma non tanto

Nelson Goerner (piano), Orchestre de la Suisse Romande, Matthias Aeschbacher (direction)

SWISS RADIO INTERNATIONAL 1991

♫ Gaspar Van WEERBEKE

Tota pulchra es pour voix d'homme a cappella (tu es toute belle)

Ensemble Capilla Flamenca

EUFODA

♫ Fritz KREISLER

Tambourin chinois

Joshua Bell (violon), Paul Coker (piano)

DECCA

♫ André CAMPRA

Idoménée : Ouverture

Arts Florissants, William Christie (direction)

HARMONIA MUNDI 1992

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate n°8 en la mineur K 310 : III. Presto

Maria Joao Pires (piano)

DG 1990

♫ Francis POULENC

Sonate pour violon et piano FP 119 : I. Allegro con fuoco

Judith Ingolfsson (violon), Vladimir Stoupel (piano)

DEUTSCHLANDFUNK KULTUR 2017

♫ Benjamin BRITTEN (Colin MATTHEWS, orchestration)

Movements for a Clarinet Concerto : I. Molto allegro

Michael Collins (clarinette et direction), Orchestre Symphonique de la BBC

CHANDOS 2016

Programmation musicale des invités

♫ Franz Joseph HAYDN

Berenice : Non partir bell’idol mio

Lea Desandre (mezzo-soprano), Opera Fuoco, David Stern (direction)

APARTE 2017

♫ Johann Adolf HASSE

Scena di Berenice : Berenice che fai

Lea Desandre (mezzo-soprano), Opera Fuoco, David Stern (direction)

APARTE 2017

♫ Johann Adolf HASSE

Antigono : Sinfonia : I. Allegro di molto

Opera Fuoco, David Stern (direction)

APARTE 2017

♫ Felix MENDELSSOHN

Concerto pour violon et orchestre : II. Andante

Isaac Stern (violon), Orchestre de Philadelphie, Eugene Ormandy (direction)

SONY CLASSICAL 1950

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Theodora : Acte I sc 4 - As with rosy steps the morn (Air d’Irène)

Lorraine Hunt, Orchestre du siècle des lumières, Harry Bicket (direction)

AVIE 2004