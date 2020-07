Jamais un été sans Marciac ! La saison démarre sur France Musique

Comme la quasi-totalité de ses confrères, le festival Jazz in Marciac a dû reporter sa 43ème édition à l’été 2021 ! Mais un été sans Marciac, ça n'est pas un été... Alors, dès ce soir et pendant une semaine, France Musique rediffusera les plus grands concerts de ce festival mythique.

Un été sans Jazz in Marciac ? Impossible ! Cette année, Jazz in Marciac devient Jazz at Home