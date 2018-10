"Pierre et le Loup" narré par Alex Vizorek et mis en musique par l'Orchestre de Chambre Est-Ouest

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Berceuses interactives à l'Ircam

► 08h30 - L'invité du jour : Alex Vizorek

► 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : Le 100e anniversaire de la Tchécoslovaquie

♫ Programmation musicale

Robert SCHUMANN

Fantasiestücke op.12 : 1. Des Abends

Denes Varjon

ECM

Emmanuel CHABRIER

Espana - Rapsodie pour orchestre

Orchestre de Paris, Daniel Barenboim

SONY

Jon BATISTE

Road life

Jon Batiste, Phil Kuehn, Joe Saylor

AUTOPRODUCTION

Louis Nicolas CLERAMBAULT

Sonate n°5 en ré majeur : Chaconne (instrumental)

La Risonanza, Fabio Bonizzoni

GLOSSA

Giacomo PUCCINI

Il tabarro : Dimmi perchè gli hai chiesto di sbarcarti a Rouen

Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna, Sinfonia Varsovia, Riccardo Frizza

SONY

Giacomo PUCCINI

Manon Lescaut : Vedete lo son fedele (Acte I) Manon Des Grieux

Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna, Sinfonia Varsovia, Riccardo Frizza

SONY

George GERSHWIN

An American in Paris : I Got Rhythm

Gene Kelly

BDMUSIC

Bob DOROUGH

Devil may care

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl, Paul Sikivie, Lawrence Leathers

MACK AVENUE

Toivo KUULA

Aurington noustessa op.11 n°3

Ensemble Accentus, Eric Ericson

NAIVE RECORDS

Christoph Willibald VON GLUCK

Orphée et Eurydice : Danse des Furies (Acte II)

Pygmalion, Raphaël Pichon

HARMONIA MUNDI

Hector BERLIOZ

La damnation de Faust op.24 : Marche hongroise

Orchestre symphonique de Chicago, Georg Solti

DECCA

Astrud GILBERTO - Herb OHTA

Manha de carnaval

Elizete Cardoso

LE CHANT DU MONDE

Georges BIZET / Vladimir HOROWITZ

Variations sur un thème de Carmen

Yuja Wang

DG

Bedrich SMETANA

La Moldau T 11

Orchestre Symphonique de Philadelphie, Eugene Ormandy

CBS