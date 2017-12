Les Éléments : 20 ans d'exactitude

►07h40 - La chronique de Christian Merlin : Pierre Lénert ou les Caprices de Paganini selon l'alto

Le 2 janvier 2018 à 20 heures, France Musique diffusera le concert Anniversaire des Éléments enregistré le 13 novembre 2017 à Odyssud-Blagnac.

Depuis sa création en 1997 à Toulouse, du répertoire ancien à la création contemporaine, le chœur de chambreLes Eléments poursuit, sous l’impulsion de son fondateur Joël Suhubiette, un projet musical exigeant. Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique des dernières décennies, l’interprétation du grand répertoire choral du XXème siècle, les commandes passées annuellement aux compositeurs d’aujourd’hui, la diversité même des formes abordées par l’ensemble - le répertoire a cappella, le « concerto vocale » en ensemble de solistes et instruments, l’oratorio ou encore l’opéra - sont autant de sujets d’exploration qui confèrent aux éléments une « identité propre » dans le paysage choral français.

Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique classique en 2006, le chœur de chambre est régulièrement remarqué par la critique pour sa capacité à maîtriser les différents répertoires, porté par la précision et la conviction de Joël Suhubiette, toujours soucieux « de conjuguer fidélité au texte et émotion ».

Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons sont parmi les chefs d’orchestre de renom qui apprécient de collaborer avec l’ensemble, lui reconnaissant « souplesse et disponibilité » autant que « beauté de son, pureté et transparence ».

L’Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Elysées le sollicitent également pour des productions scéniques.

Chaque saison, les éléments se produisent ainsi à Paris et sur les principales scènes françaises, dans les festivals, lors de tournées à l’étranger et, bien sûr, à Toulouse et dans la région Occitanie où le chœur de chambre est accueilli en résidence à Odyssud-Blagnac depuis 2001 et à l’Abbaye-école de Sorèze depuis 2006.

Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités au disque par d’autres chefs, les Eléments enregistrent la polyphonie ancienne a cappella, les grands oratorios baroques et classiques, les œuvres des XXème et XXIème siècles pour les maisons de disque L’empreinte digitale, Hortus, Virgin Classics, Ligia Digital et Naïve.

