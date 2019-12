Hommage au chef Mariss Jansons et Geoffroy Couteau, notre invité

Au programme aujourd'hui

7h20 - L'invité du jour : Laurent Valière

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez le disque Mahler, Symphonie n°1, avec l'Orchestre Symphonique de la Radiodiffusion Bavaroise et Mariss Jansons, sortie le 27 septembre 2019 chez BR Klassik.

8h20 - Interview avec Christian Merlin

8h30 – L'invité du jour : Geoffroy Couteau

Le jeu musical

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 en Si bémol Maj op 55 : Scherzo : Allegro vivace

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Dir. Mariss Jansons

BR KLASSIK

William Mathias

A babe is born

Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Dir. Henri Chalet