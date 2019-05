Laurent Pelly dans les coulisses de Tous à l'Opéra

Au programme aujourd'hui

07h45 - Classique Info de Christophe Dilys 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Le numérique au salon Musicora 08h30 - L'invité du jour : Laurent Pelly 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : Das Deutschlandlied

Programmation musicale

Enrique GRANADOSValses poéticos : 1. Preludio et 2. Melodico Xavier de Maistre

SONY

Georg Friedrich HAENDELSonate en trio en si mineur op.2/1 HWV 386b : 3. Largo et 4. Allegro Musiciens du concert d’Astrée (David Plantier, Agnieszka Rychlik, Atsushi Sakai, Nicola del Maso, Thomas Dunford)

ERATO

Gian Francesco MALIPIEROGabrieliana : 4. Allegro vivace Orchestre de la Suisse italienne, Christian Benda

MARCO POLO

Girolamo FRESCOBALDIToccata n°8 Francesco Tristano

SISYPHE

Johann Ludwig BACHTrauermusik : 1. O Herr, ich bin dein Knecht et Ach ja, die Ketten und die Bande Anna Prohaska, Ivonne Fuchs, Maximilian Schmitt, Andreas Wolf, RIAS Kammerchor, Académie de musique ancienne de Berlin, Hans-Christoph Rademann

HARMONIA MUNDI

Jean-Sébastien BACHCantate Jesus bleibet meine freud BWV 1047 “Jésus que ma joie demeure” Dinu Lipatti

ARCHIPHON

Johan HALVORSENSymphonie n°2 (Fatum) en ré mineur : 4. Finale : Allegro Orchestre symphonique de Trondheim, Ole Kristian Ruud

SIMAX

Heitor VILLA LOBOSEtude n°1 en mi mineur Narciso Yepes

DG

Russ COLUMBO / Con CONRADYou Call It Madness (But I Call It Love) Diana Krall, Russell Malone (guitare), Paul Keller (contrebasse)

INA

Adolphe ADAMLe Toréador : Ouverture Orchestre national de l’Opéra du pays de Galles, Richard Bonynge

DECCA