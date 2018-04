La violoncelliste Camille Thomas en concert au Théâtre des Champs-Elysées / Le compositeur Jules Matton à Compiègne

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Philippe Durand, pour « 1336 », pièce de théâtre inspiré de la fermeture de Fralibre, au théâtre Belleville

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 02 avril 2018

►08h05 - Les invités du jour : Camille Thomas et Jules Matton

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : Apollinaire, Poulenc et les femmes

♫ Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Pâques BWV 249 : Sinfonia

Orchestre Baroque d'Amsterdam, Ton Koopman

ERATO

Manuel BLASCO DE NEBRA

Sonate n°5 en fa dièse min op 1 - pour piano : II. Presto

Javier Perianes

HARMONIA MUNDI

Bernhard Henrik CRUSELL

Concerto pour clarinette et orchestre en mi bémol majeur op.1 : III. Rondo. Allegretto

Swedish Chamber Orchestra, Michael Collins

CHANDOS

Jean-Philippe RAMEAU

Platée : Acte I - Scène 3 : "Que ce séjour est agréable" (Air de Platée)

Michel Sénéchal, Orchestre de la société des concerts du Conservatoire, Hans Rosbaud

EMI

Leopold HOFMANN

Concerto en ré majeur pour violoncelle et orchestre : III. Allegro molto

Sol Gabetta, Orchestre de chambre de Bâle, Sergio Ciomei

RCA RED SEAL

Serge GAINSBOURG

Black Trombone

Serge Gainsbourg

PHILIPS

Robert SCHUMANN

Etude de concert pour piano en sol mineur op.10 n°3 d’après le caprice de Paganini op.1 n°10

Dana Ciocarlie

LA DOLCE VOLTA

Fernando OBRADORS

Aquel sombrero de monte

Nora Gubisch, Alain Altinoglu

NAIVE RECORDS

Jacques OFFENBACH

Orphée aux enfers : Acte I - 1er tableau : "Ah c’est ainsi" (Duo Eurydice et Orphée)

Mady Mesplé, Michel Sénéchal, Orchestre du capitole de Toulouse, Michel Plasson

EMI

♫ Programmation musicale des invités

Fazil SAY

Four cities (sonate pour violoncelle et piano) : II. Hopa

Camille Thomas, Shani Diluka

MUSIQ3

Fazil SAY

1001 nights in the harem : I. Allegro

Patricia Kopatchinskaja, Orchestre Symphonique de Lucerne, John Axelrod

NAIVE

Camille SAINT-SAENS

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur op.33 : II. Allegretto con moto

Camille Thomas, Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch

DGG

Jacques BREL

La valse à mille temps

Jacques Brel

EPM RECORDS

Jules MATTON

Cinq chansons sur des poèmes de Michel Houellebecq pour soprano, violon, deux violoncelles, contrebasse et bol tibétain : IV. Aux confins du désert mojave - interlude 4

Jeanne Crousaud, Christophe Collette, Cédric Conchon, Yann Levionnois, Rémy David Yulzari

FONDAMENTA

Jules MATTONOdyssée SON REPETITION

King CRIMSONLevel Five SANCTUARY RECORDS