La "Rencontre" entre la soprano Raquel Camarinha et le pianiste Yoan Hereau

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Astor PIAZZOLLATango Suite : Andante - arrangement pour violoncelle et 2 guitares Yo-Yo Ma, Sergio et Odair Assad

SONY 2009

Wolfgang Amadeus MOZARTSonate pour piano n°12 en Fa Maj K 332 : 2. Adagio Seong-Jin Cho

DG 2018

Henri DUTILLEUXQuatre chansons à virer : Le grand coureur Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin

RF 2015

Johannes BRAHMSTrio en la mineur op.114 : 4. Allegro Markus Hadulla, Wolfgang Meyer, Mischa Meyer

FINETONE

Edvard GRIEGConcerto en la mineur op.16 : Adagio Leif Ove Andsnes, Orchestre philharmonique de Berlin, Mariss Jansons

EMI

Stevie WONDERDon't you worry 'bout a thing Stevie Wonder

MOTOWN 1973

Manuel DE FALLALe Tricorne : Danse des voisins Orchestre Philharmonique de Los Angeles, Jesus Lopez-Cobos

DECCA

Benjamin BRITTENSimple Symphony op.4 : 2. Playful pizzicato English Chamber Orchestra, Benjamin Britten

DECCA 1969

Dmitri CHOSTAKOVITCHQuintette avec piano en sol mineur op.57 : 3. Scherzo : Allegretto Quatuor Borodine, Sviatoslav Richter

EMI 1985

Philipp Heinrich ERLEBACHSonata sesta : 1. Sonata L’Achéron, François Joubert-Caillet

RICERCAR 2019

Georg Friedrich HAENDELLa Resurrezione : O voi dell’Erebo (Acte I) Air de Lucifero Luca Pisaroni, Concert d’Astrée, Emmanuelle Haim

VIRGIN CLASSICS 2009