La Matinale en direct de Nantes pour la Folle Journée 2022

Depuis les studios de France Bleu Loire Océan, nous vous proposons une émission spéciale autour de la Folle journée de Nantes, avec en invités le directeur artistique du festival René Martin, et le Geister duo qui participera ce week-end à l'intégrale de la musique pour piano à 4 mains de Schubert.

Au programme

La voix mystère

Tentez de gagner le disque “Schubert le voyageur”, paru chez Mirare. Pour cela, envoyez nous la réponse de notre jeu concours "La voix mystère" à 7h55 en cliquant sur "Contactez nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète.

Bonne chance !

Programmation musicale

Franz Schubert, Die Forelle op. 32 D 550 - arrangement pour piano et violoncelle

Claire Désert & Anne Gastinel

Naïve

Antoine de Fevin, Messe de Requeim – Offertoire. Domine Jesu Christe

Ensemble Doucle Mémoire, Denis Raisin-Dadre (direction)

Zig Zag Territoires

Frederick Loewe, I could have danced all night

Peggy Lee

Capitol

Francis Poulenc, Sonate pour clarinette et piano FP 184 : 3. Allegro con fuoco

Raphaël Sévère & Paul Montag

Franz Schubert, Heidenröslein D 257 op 3 n°3

Rosemary Standley, Sandrine Piau, Ensemble Contraste

Franz Schubert, Moment musical en fa mineur op. 974 n°3

Michel Dalberto (piano)

Franz Schubert, Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D 810 (la jeune fille et la mort) - 3. Scherzo

Quatuor Modigliani

Serge Gainsbourg, La javanaise - arrangement pour trompette et quintette à cordes

Romain Leleu Sextet