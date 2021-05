La Matinale avec Wilhem Latchoumia

Le pianiste Wilhem Latchoumia sort un album en duo avec Vanessa Wagner, "This is America !", sous le label La Dolce Volta. Les deux pianistes passionnés de musique contemporaine y jouent des œuvres de Meredith Monk, Philip Glass, John Adams, Leonard Bernstein et Steve Reich à deux pianos.

Le pianiste Wilhem Latchoumia sort un album "This is America !" en duo avec la pianiste Vanessa Wagner, © William Beaucardet