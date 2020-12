La Matinale avec Véronique Gens

Bien qu'elle n'ait pu monter sur scène ces derniers mois, ou alors très rarement, l'année 2020 a tout de même souri à Véronique Gens, qui a été amplement récompensé pour son disque "Nuits" sorti lors du premier confinement. La soprano célèbre l'année qui arrive avec l'Orchestre national de France.

Jean-Baptiste Lully

Phaéton : Ouverture Le Poème harmonique

Musicaeterna

Direction, Vincent Dumestre

CHATEAU DE VERSAILLES

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole : IV Feria - transcription pour deux pianos

Michel Beroff et Jean-Philippe Collard, pianos

EMI

Richard Wagner

Les Maîtres chanteurs de Nuremberg : Johannistag Johannistag (Acte II)

Orchestre philharmonique de Vienne

Choeur de l’Opéra de Vienne

Norman Bailey, baryton-basse

Julia Hamari, mezzo-soprano

Adolf Dallapozza, ténor

Direction, Solti

DECCA

Camille Saint-Saëns

Sonate pour violon et piano n°1 en Ré min op 75 : 4. Allegro molto

Geneviève Laurenceau, violon

David Bismuth, piano

NAIVE

Frédéric Chopin

Mazurka op 59 n°1

Fu Cong, piano

PATHE

Sacha Distel

C’est impossible PROSADIS

Ludwig van Beethoven

8 Lieder op 52 : 4. Maigesang

Matthias Goerne, baryton

Jan Lisiecki, piano

DG

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : For unto us a child is born

Handel and Haydn Society Chorus and Orchestra

Direction, Harry Christophers

CORO

Ernest Chausson

La tempête op 18 : 3. Duo de Junon et Cérès

Ensemble Musica Nigella

Louise Pingeot, soprano

Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano

Direction, Takenori Nemoto

KLARTHE

Johannes Brahms

Sonate n°3 pour violon et piano : 4. Presto agitato

Ivry Gitlis, violon

Daria Hovora, piano

SWR MUSIC