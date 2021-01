La Matinale avec Vanessa Benelli Mosell

La pianiste Vanessa Benelli Mosell fait chanter son piano dans son nouveau disque "Casta Diva" rendant ainsi hommage au bel canto grâce à des transcriptions et paraphrases de grands airs d'opéras italiens. Son piano se transforme alors en orchestre et fait résonner Norma, Lucia et Madame Butterfly.

La pianiste Vanessa Benelli Mosell publie un nouveau disque intitulé Casta Diva chez Decca