La Matinale avec Théotime Langlois de Swarte

A la tête de trois ensembles à seulement 25 ans, le jeune violoniste Théotime Langlois de Swarte revient dans un nouveau disque baroque "Générations", aux côtés de William Christie à paraître chez Harmonia Mundi le 16 juillet prochain.

Au programme dans Réveil classique

7h40 : Reportage de Susana Kubik

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal de Marie-Hélène Duvignau

8h10 : Le Tour de France des festivals - Vanessa Wagner pour la 10e édition du festival de Chambord

8h25 : L’été des Frères Jacques

8h30 : L'invité du jour - Théotime Langlois de Swarte

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque "Malinconia" par le Quatuor Anches Hantées, sorti en 2019 sous le label Anima Records, en répondant correctement à la question de Clément Rochefort. Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Carl Philip Emanuel Bach

Magnificat en Ré Majeur : 1. Magnificat anima mea

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin

Direction, Hans Christoph Rademann

HARMONIA MUNDI

Camille Saint-Saëns

Études op. 111 pour piano Toccata

François-René Duchâble, piano

EMI

David Neerman

In my craft or sullen art

Krystle Warren, voix

David Neerman, vibraphone

Lansine Kouyate, balafon et marimba

Sequenza 9.3

Direction, Catherine Simonpietri

KLARTHE

Dimitri Chostakovitch (arr. Yann Stoffel)

Moskva Cheryomushki(Polka et galop)

Quatuor Anches Hantées

OAH

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano, FP 184 : 3. Allegro con fuoco

Raphaël Sévère, clarinette

Paul Montag, piano

MIRARE

Maurice RavelMa Mère l'Oye : 12. Apothéose. Le jardin féerique Orchestre Les Siècles

Direction, François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Claudio Monteverdi "Il combattimento di Tancredi e Clorinda", SV 153 (du Livre VIII de Madrigaux, 1638)

Valerio Contaldo, ténor

Julie Roset, soprano

Etienne Bazola, baryton

Ensemble Correspondances

Direction, Sébastien Daucé

ENREGISTREMENT FRANCE MUSIQUE

Jean Dupré/Gaby Verlor

L’étrange concert

Les Frères Jacques

RYM MUSIQUE

Jean-Baptiste SenailléSonate en sol mineur op. 1 n° 6 (4. Gavotte) Théotime Langlois de Swarte, violon

William Christie, clavecin

HARMONIA MUNDI

Jean-Marie LeclairSonate en La majeur op. 1 n° 5 : 2. Sarabande Théotime Langlois de Swarte, violon

William Christie, clavecin

HARMONIA MUNDI