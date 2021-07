La Matinale avec Stéphane Fuget

Du 9 au 31 juillet, place à la 39e édition du Festival International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune. Pour l'occasion, Stéphane Fuget dirigera "Le retour d'Ulysse" de Monteverdi, avec son ensemble Les Epopées, le 24 juillet, diffusé en direct sur France Musique.

Au programme dans Réveil classique

7h40 : Reportage

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal de Marie-Hélène Duvignau

8h10 : Le Tour de France des festivals - Diana Ligeti, directrice artistique du Festival des Ecoles d’Art Américaines de Fontainebleau

8h25 : L’été des Frères Jacques

8h30 : Les invités du jour - Stéphane Fuget

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque “Dvorak et Martinu : Concertos pour violoncelle”, par Victor Julien-Laferrière et l’Orchestre Philharmonique de Liège dirigé par Gergely Madaras, en répondant correctement à la question de Clément Rochefort. Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale