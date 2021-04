La Matinale avec Sarah Koné

Sarah Koné dirige la Maîtrise populaire de l'Opéra-Comique pour une captation filmée du "Voyage dans la Lune" d'Offenbach, mis en scène par Laurent Pelly. L'occasion de revenir avec la cheffe de chœur sur le travail qu'elle effectue avec les enfants de la Maîtrise.

Michael Haydn

Concerto en Ré Maj pour trombone et orchestre : 3. Presto

Christian Lindberg, trombone

Orchestre de chambre d’Australie

Richard Tognetti, direction

BIS

Philippe de Monte

S'io odo alcun felice / Amor che sol de i cor leggiardi ha cura / S’io odo alcun felice

Ratas del Viejo Mundo, ensemble

RAMEE

Michel Legrand

Les parapluies de Cherbourg

Marianne Faithfull, voix

DECCA

Franz Liszt

Etudes d’exécution transcendante : Feux follets

Claire-Marie Le Guay, piano

FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE

Johannes Brahms

Quatuor à cordes n°2 en la min op 51 n°2 : 4. Allegro non assai

Quatuor Strada

B RECORDS

Jacob Clemens non Papa

O Souverain Pasteur et Maistre

Henri Demarquette, violoncelle

Sequenza 9.3, ensemble

Catherine Simonpietri, direction

DECCA

Georg Friedrich Haendel

Oh Come chiare e belle HWV 143 – Air d’Olynthe

Kathleen Battle, soprano

Wynton Marsalis, trompette

Orchestre de Saint Luke de New York

John Nelson, direction

SONY CLASSICAL

Belleprofonte Castaldi

Furiosa Corrente – pour théorbe

Jadran Duncumb, théorbe

AMBRONAY

Philippe Verdelot

Igno soave

Doulce Mémoire, ensemble

Denis Raisin Dadre, direction

RICERCAR

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°6 en ré min BWV 811 : Gigue

Paolo Zanzu, clavecin

MUSICA FICTA

Milva

Bella ciao

RICORDI

Georges Bizet

Carmen : Avec la garde montante - Chœur des gamins Moralès Don José

Raoul Jobin, ténor

Julien Thirache, baryton

Chœur de l’Opéra Comique

Orchestre de l’Opéra Comique

André Cluytens, direction

NAXOS

Henry Purcell

Miranda

Kate Lindsay, mezzo-soprano

Maîtrise populaire de l’Opéra Comique

Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

OPERA COMIQUE

Franz Schubert

Ständchen

Maîtrise populaire de l’Opéra Comique

Sarah Koné, direction

Henri-Alexis Baatsch / Sergio Menozzi

Gretel et Hansel

Maîtrise populaire de l’Opéra Comique

Sarah Koné, direction

GÉNÉRATIONS FRANCE MUSIQUE

Leonard Cohen

Hallelujah

Maîtrise populaire de l’Opéra Comique

Sarah Koné, direction