La Matinale avec Sabine Devieilhe

La soprano Sabine Devieilhe sort aujourd'hui le disque "Bach - Handel" avec l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphael Pichon. Elle remonte également sur la scène de l'Opéra Garnier en cette fin d'année pour y interpréter Morgana dans l'opéra d'Haendel "Alcina".

Au Programme

La Voix Mystère

Tentez de gagner un disque des œuvres de Tartini et de Carl Philipp Emanuel Bach par l'Ensemble Ausonia, Frédérick Haas au clavecin et Mira Glodeanu au violon, un disque paru chez Hitasura en février dernier. Pour cela, envoyez-nous la réponse de notre jeu de 7h55 en cliquant sur "Contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !