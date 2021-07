La Matinale avec Roberto Alagna et Jean-Louis Grinda

Pour l'édition 2021 des Chorégies d'Orange, Roberto Alagna chantera avec Marie-Nicole Lemieux dans la production très attendue de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, mise en scène par Jean-Louis Grinda, directeur artistique du festival.

8h30 : Les invités du jour - Jean-Louis Grinda et Roberto Alagna

Tentez de gagner le disque “Mozart et Schubert : Quatuors n°15” du Quatuor Voce, paru sous le label Apha, en répondant correctement à la question de Clément Rochefort. Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Artie Shaw

Concerto pour clarinette

Sharon Kam, clarinette

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Gregor Bühl

TELDEC

Pierre Forval/ Oscar Dofny

Voilà les footballeurs

Les Frères Jacques

MARIANNE MELODIE

Franz Liszt

Années de pèlerinage : Première année (Suisse) S 160 : 3. Pastorale

Muza Rubackyté, piano

LYRINX

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°15 en Sol Maj D 887 : 3.Scherzo.Allegro Vivace– Trio.Allegretto

Quatuor Voce

ALPHA

Francis Poulenc (orch. Lennox Berkeley)

Sonate pour flûte : 3. Presto Giocoso

Emmanuel Pahud, flûte

Orchestre de chambre de Paris

Direction, François Leleux

WARNER

Felix Mendelssohn

Konzertstück n°2 op. 114 pour clarinette, cor de basset et piano : 1. Presto

Philippe Berrod, clarinette

John Kruze, cor de basset

Olivier Triendl, piano

CRISTAL RECORDS

Georges Bizet

Carmen : Avec la garde montante (Acte I, chœur des gamins)

La Lauzeta

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Direction, Michel Plasson

EMI

Hector Berlioz

La Damnation de Faust : Esprits des flammes inconstantes (Partie III)

Christopher Purves, baryton

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Simon Rattle

LSO LIVE

Martial Carré/Edmond Meunier/Hubert Degex

Les pompistes

Les Frères Jacques

RYM MUSIQUE

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : « Vois ma misère hélas » (Acte II)

Roberto Alagna, ténor

Orchestre de l’Opéra Royal de Covent Garden

Direction, Bertrand de Billy

EMI

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : « Mon coeur s'ouvre à ta voix » (Acte II)

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orchestre national de France

Direction, Fabien Gabel

NAIVE

Georges Van Parys

C’est un mauvais garçon

Roberto Alagna, ténor

Stéphane Chausse, clarinette

Sylvain Gontard, trompette

Thomas Coeuriot, banjo

SONY