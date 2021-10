La Matinale avec Renaud Capuçon

C’est en tant que chef d’orchestre que Renaud Capuçon vient nous présenter son nouveau disque consacré à Arvo Pärt avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne, dont il vient de prendre la direction. Mais il n'abandonne pas pour autant le violon à en croire son prochain disque : "Un violon à Paris".

Au programme

Le Jeu Concours

Tentez de gagner ce matin, le disque “Liszt O lieb !” par Cyrille Dubois et Tristan Raës, sorti en octobre 2019 chez le label Aparté. Pour cela, envoyez-nous la réponse de notre jeu de 7h55 en cliquant sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programmation musicale

Anton Bruckner

Quatuor à cordes en Ut min WAB 111 : Scherzo

Israël String Quartet

QUINTONE