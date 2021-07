La Matinale avec Reinoud van Mechelen

Le chanteur belge Renoud van Mechelen nous présente ses concerts d'été : il sera notamment les 23, 24 et 25 juillet au Festival Musique et Mémoire avec son ensemble A Nocte Temporis, et le 28 juillet au Festival Valloire Baroque.

© Senne Van der Ven