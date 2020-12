La Matinale avec Pretty Yende

Happy New Year ! Le Metropolitan Opéra de New York propose un concert pour le réveillon du nouvel an aux côtés de Pretty Yende, accompagnée de Angel Blue, Javier Camarena et Matthew Polenzani. Concert en direct du Parktheater d'Augsbourg, visible et payant sur le site du Metropolitan, à 22h.

Pretty Yende, "Met stars live in concert" au Parktheater d'Augsbourg, © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN / AFP