La Matinale avec Philippe Pierlot

Avec son Ricercar Consort et le Collegium Vocale Gent, le chef et violiste Philippe Pierlot sort, sur le label Mirare, le disque "Bach : Soli Deo Gloria", comprenant les deux Cantates BWV 21 et 76, ainsi que quatre Chorals pour orgue, menés par l'organiste Bernard Foccroulle.

Le chef et violiste Philippe Pierlot pour son nouveau disque "Bach : Soli Deo Gloria", paru sur le label Mirare, © Getty / Jack Vartoogian