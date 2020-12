La Matinale avec Philippe Jordan

C'est avec une certaine tristesse, tout en étant fier du chemin parcouru, que Philippe Jordan dirigera pour la dernière fois dans quelques jours l'Orchestre de l'Opéra de Paris dans Siegfried, troisième volet du Ring de Wagner, tournant ainsi la page d'un chapitre long de 12 ans.

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner le disque Beethoven, "The complete sonatas"par Isabelle Faust, Alexander Melnikov et Jean-Guihen Queyras sorti en octobre 2020 chez Harmonia Mundi

Programmation musicale

Felix Mendelssohn

Romance sans parole en Mi Maj op 38 n°3 - arrangement pour hautbois et piano

David Walter, hautobis

Claire Désert, piano

POLYMNIE

Antonio Vivaldi

Agrippo - Da piu venti combattuta

Emöke barath, soprano

Europa Galante, orchestre

Fabio Biondi, direction

NAÏVE

Martial Solal

A bout de souffle : NY Herald Tribune

UNIVERSAL MUSIC

Georges Delerue

Le Mépris : Camille

UNIVERSAL MUSIC

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps : L'adoration de la terre (1er tableau) : Augures printaniers

Orchestre de l’Opéra de Paris

Philippe Jordan, direction

NAÏVE

Ludwig van Beetoven

Sonate pour violoncelle et piano n°1 en Fa Maj op 5 n°1 : Rondo

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Alexander Melnikov, piano

HARMONIA MUNDI

John Dowland

Now oh Now

Hugues Cuénod, ténor

Joel Cohen, luth

Christiane Jacottet, clavecin

LYS

Antonio Vivaldi

Les quatre Saisons : l’hiver

Richard Galliano et ses musiciens

UNIVERSAL MUSIC

Benjamin Britten

Jubilate Deo en Ut Maj - pour chœur mixte à 4 voix et orgue

Chœur du College Clare de Cambridge

Graham Ross, chef de chœur

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°5 en Sol Maj.KV 283 : Allegro

Lang lang, piano

SONY CLASSICAL

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9 - Finale

Orchestre symphonique de Vienne

Philippe Jordan, direction

WIENER SYMPHONIKER