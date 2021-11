La Matinale avec Peter Eötvös

A l'occasion du centenaire du pianiste György Cziffra, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck vont créer "Cziffra Psodia", un concerto pour piano et cymbalum composé par Peter Eötvös.

Au programme

La voix mystère

Tentez de gagner ce matin un disque du quintette à corde de Schubert et de "Sur Vestiges" de Daniel D'Adamo, par le Quatuor Béla et de Noémie Boutin, un disque sorti en octobre 2019 chez NoMadMusic. Pour cela, envoyez-nous la réponse de notre jeu de 7h55 en cliquant sur "Contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !