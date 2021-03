La Matinale avec Pat Metheny

Avec son nouvel album Road to the Sun, du nom de sa suite pour guitare en six mouvements, Pat Metheny collabore pour la première fois avec le label Modern Recordings et nous surprend une nouvelle fois par sa capacité à se renouveler tout en conservant ce son qui le suit depuis ses débuts en 1970.

Pat Metheny pour son album Road to the Sun sorti le 5 mars 2021 sur le label Modern Recordings, avec le guitariste Jason Vieaux et le Los Angeles Guitar Quartet, © Jimmy Katz