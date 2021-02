La Matinale avec Naïssam Jalal

A la croisée entre jazz et musique arabe, la compositrice et flûtiste Naïssam Jalal nous parle de son dernier album "Un autre monde". Ce disque, réalisé avec l'Orchestre de Bretagne, offre un répertoire à deux visages : une version pour quintet et une version pour orchestre symphonique.

Naïssam Jalal & Rythms of Résistance pour leur nouveau disque "Un autre monde", © Seka