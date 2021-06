La Matinale avec Miguel da Silva

Ecrit à l'origine pour Clarinette, Miguel da Silva réinvente le trio op.114 de Brahms à l'alto ! Paru en mai dernier chez Alpha, le professeur et altiste s'accompagne du violoncelliste Xavier Phillips et du pianiste François-Frédéric Guy.

Au programme

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque "Berlioz : Requiem - Michael Spyres, Philharmonia Orchestra, John Nelson" sorti le 20 septembre 2019 sous le label Erato, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La réponse qu'il fallait trouver :

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Sicilienne en sol min op 78 – arrangement pour flûte traversière et harpe

Frédéric Châtoux, flûte

Emmanuel Ceysson, harpe

NOMADMUSIC

Georg Friedrich Haendel

Agrippina condotta a morire HWV 110 : Orrida, oscura

Kate Lindsey, soprano

Arcangelo, ensemble

Jonathan Cohen, direction

ALPHA

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 : Pur ti miro ! Pur ti godo – Duo Poppée et Néron

Kate Lindsey, soprano

Nardus Williams , soprano

Arcangelo, ensemble

Jonathan Cohen, direction

ALPHA

Fazil Say

Symphonie n°2 op 38 (Mesopotamia) : Le Fleuvce Tigre : pour flûte traversière basse flûte à bec basse thermin et grand orchestre Orchestre Philharmonique Borusan d’Istanbul

Gurer Aykal, direction

NAIVE RECORDS

César Franck

Sonate en La Maj. - 4. Allegro poco mosso

Renaud Capuçon, violon

Khatia Buniatishvili, piano

ERATO

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 2 clavecins en ut min BWV 1060 : 3. Allegro

Olivier Fortin, clavecin

Emmanuel Frankenberg, clavecin

Ensemble Masques

ALPHA

Bob Dylan

One more cup of coffee

Tom Jones

EMI

Hector Berlioz

Grande messe des morts op 5 H 75 (Requiem) Lacrimosa

Philharmonia Chorus

Philharmonia Orchestra

John Nelson, direction

WARNER CLASSICS

Fritz Kreisler

Schön Rosmarin

Erica Morini, violon

Leon Pommers, piano

INTENSE MEDIA

Gaetano Donizetti

Lucia di Lamermoor : Spargi d’amaro piano

Pretty Yende, soprano

Carlo Lepore, basse

Mattia Olivieri, baryton

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Giacomo Sagripanti, direction

SONY

Johannes Brahms

Sonate pour alto et piano en Mi bémol Maj op 120 n°2 - 2. Allegro appassionato

Miguel da Silva, alto

François-Frédéric Guy, piano

ALPHA

Johannes Brahms

Trio avec piano en la min op 114 – 3. Andantino grazioso

Miguel Da Silva, alto

Xavier Philips, violoncelle

François-Frédéric Guy, piano

ALPHA

Antonín Dvořák

5 bagatelles op 47 B 79 – 3. Allegretto scherzando

Trio Busch

Miguel da Silva, alto

Maria Misltein, violon

ALPHA

Richard Galliano

Petite Suite française : 3 Espiègle

Félicien Brut, accordéon

Quatuor Hermès

MIRARE