La Matinale avec Michel Orier et Alexandre Kantorow

Michel Orier, directeur de la musique et de la création à Radio France, revient sur la nouvelle saison de concerts de Radio France présentée il y a peu, aux côtés du pianiste Alexandre Kantorow, un des artistes en résidence pour cette saison 21/22 et parrain du "Pass Jeune".

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 147 : Jesu bleibet meine Freude - arrangement pour piano

Emile Naoumoff, piano

SAPHIR PRODUCTIONS

Antonio Vivaldi

Allegro et Presto de la sonate pour violon en ré mineur RV 12

Alice Julien-Laferrière, violon baroque

Livre-disque Bernardina (Label seuletoile)

Cole Porter / Billie Holiday

What is this thing called love

SONY MUSIC

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°39 en Mi bémol Maj K 543 : Menuet - Trio

Orchestre des Champs Elysées / Philippe Herreweghe, direction

OUTHERE

Astor Piazzolla

Las cuatro estaciones porteñas : Verano porteño - pour percussion et orchestre

La Chimera dirigé par Eduardo Eguez / Simone Rubino

LA MUSICA

Jean Cras

Âmes d'enfants : 2. Naïves - pour orchestre

Orchestre symphonique de l'Opéra de Toulon dirigé par Pierre Dumoussaud

EDITIONS HORTUS

Cecilia Todd

Parajillo verde

ACQUA RECORDS

Serge Rachmaninov

6 Mélodies op 38 : 2. K ney

Jonathan Ware, piano / Elsa Dreisig, soprano

ERATO