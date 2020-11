La Matinale avec Michel Dalberto

Michel Dalberto, ancien élève de Vlado Perlemuter, lui-même élève de Maurice Ravel, nous présente son nouveau disque dédié au compositeur français. Le label Aparté signe Gaspard de la nuit, Miroirs, Sonatine, Valses Nobles sous les doigts du pianiste, héritier de la tradition pianistique française.

Au programme

Programmation musicale

Georg Philipp Telemann

Concerto pour flûte à bec et flûte traversière en mi min YWV 52 : 4. Presto

Johanne Maitre, flûte à bec

Sylvain Sartre, flûte traversière baroque

Le Consort

Direction, Justin Taylor

B RECORDS

Anton Arenski

Trio avec piano n°1 en Ré min op 32 : 2. Scherzo

Trio Zeliha

MIRARE

Georges Ulmer

Pigalle

Lucien Jeunesse, voix

ACCORD

Georg Friedrich Haendel

Ariodante : Se tanto piaco al cor (Acte II)

Veronica Cangemi, soprano

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

ARCHIV

Franz Schubert

Sonate n°13 en La Maj op posth 120 D 664 : 3. Allegro

Radu Lupu, piano

DECCA

Robert Schumann

Quintette avec piano en Mi bémol Maj op 44 : 3. Scherzo molto vivace

Maria Joao Pires, piano

Augustin Dumay et Renaud Capuçon, violon

Gérard Caussé, alto

Jian Wang, violoncelle

DG

Hector Berlioz

La Damnation de Faust : A boire encore ! Du vin (Acte II)

Nicolas Courjal, basse

Alexandre Duhamel, baryton

Choeur Gulbenkian

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Direction, John Nelson

ERATO

Jean-Philippe Rameau

Dardanus : Tout l'avenir est présent à mes yeux (Acte II)

Jean-Philippe Courtis, basse

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

ARCHIV PRODUKTION

Jorg Duda

Fantasia II op 29 n°2 : 4. Finale - pour tuba et harpe

Coline Jaget, harpe

Florian Wielgosik, tuba

KLARTHE

Georg Gerswhin

Someone to watch over me

Guy Minuts Trio

ENJA

Jean Sebastien Bach

Fugue en sol min BWV 578

Orchestre de Philadelphie

Direction, Yannick Nezet Seguin

DG

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales : 1. Modéré

Michel Dalberto, piano

APARTE

Maurice Ravel

Sonatine : 1. Modéré

Michel Dalberto, piano

APARTE

Ludwig van Beethoven

Sonate au Clair de Lune op 27 n°2 : 1. Adagio sostenuto

Michel Dalberto, piano

LA DOLCE VOLTA

Maurice Ravel

Miroirs : Alborada del Gracioso

Michel Dalberto, piano

APARTE