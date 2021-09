La Matinale avec Michael Spyres

Des aigus de rêve, une solidité vocale exemplaire et une intelligence dramatique inouïe, Michael Spyres est tout ça à la fois ! Le ténor américain est de retour sur la scène de l'Opéra Comique dans Fidelio. Nous profitons de son passage à Paris afin qu'il nous présente son nouveau disque BariTenor.

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner ce matin le disque "Berio to sing" par Lucile Richardot et l'ensemble Les Cris de Paris sorti en avril dernier chez le label Harmonia Mundi. Pour cela, essayez de trouver la bonne réponse de notre jeu à 7h55, puis cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Joseph HaydnQuatuor à cordes n°61 en Ré min op 76 n°2 HOB III : 76 (Les quintes) : 4. Finale. Vivace assai Quatuor Modigliani

MIRARE