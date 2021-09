La Matinale avec Matthieu Mégevand

Avec "Tout ce qui est beau", Matthieu Mégevand referme une trilogie romanesque consacrée à trois artistes disparus prématurément. Après le poète Gilbert-Lecomte et le peintre Toulouse-Lautrec, l'écrivain s'est intéressé à la vie d'un compositeur célébrissime : Wolfgang Amadeus Mozart.

Au programme

Jeu Concours

Tentez de gagner ce matin du Stabat Mater et des Symphonies parisiennes de Haydn par Le Concert de la Loge et Julien Chauvin sorti en février dernier sous le label Aparté. Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

A 7h10, le disque du jour :

Jean-Philippe Rameau, Les Boréades : Que l’amour embellit la vie

A Nocte Temporis, Reinoud van Mechelen (haute-contre et direction)

Alpha

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville,Daphnis et Alcimadure - Poulido Pastourélo : air du pays

A Nocte Temporis, Reinoud van Mechelen (haute-contre et direction)

Alpha