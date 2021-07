La Matinale avec Mathieu Lamboley

Le compositeur de musiques de films Mathieu Lamboley revient sur la composition de la bande originale de la série Lupin et de ses multiples autres projets : il a également composé la musique du prochain film d’Yvan Attal, Les Choses Humaines.

Au programme dans Réveil classique

7h40 : Reportage : "Pass sanitaire et festivals"

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal

8h10 : Le Tour de France des Festivals : Michaël Dian pour le Festival de Chaillol

pour le Festival de Chaillol 8h25 : L’été des Frères Jacques

8h30 : L'invité du jour : Mathieu Lamboley

Programmation musicale

Traditionnel

3 airs irlandais (Mary O'Neill, The Lads of Dunse, Port Patrick)

The curious bards

HARMONIA MUNDI

Franz Schubert

Der Fischerweise D.881 (La mélodie du pêcheur)

Ian Bostridge, ténor

Julius Drake, piano

EMI

Richard Strauss

Le bourgeois gentilhomme op. 60 : 4. Entrée et danse des tailleurs

Staatskapelle de Dresde

Rudolf Kempe, direction

WARNER CLASSICS

Karlheinz Stockhausen

Mantra : 2. Répétition régulière

Jean-François Heisser, piano

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Serge Lemouton, électronique

MIRARE

Maria Malibran

Rataplan

Cécilia Bartoli, mezzo-soprano

Benjamin Forster, tambour

Orchestre La Scintilla

Adam Fischer, direction

DECCA

Benoît Menut

Quanta : (16. Syllogisme final)

Maya Villanueva, soprano

Ensemble Syntonia

HARMONIA MUNDI

Vladimir Cosma

Le bal des casse-pieds (BO)

Vincent Beer-Demander, mandoline

Gregory Daltin, accordéon

LARGHETTO MUSIC

Richard Wagner

La Walkyrie: chevauchée des Walkyries

Orchestre de l'Opéra National de Paris

Philippe Jordan, direction

WARNER CLASSICS