La Matinale avec Mathias Vidal

Les actualités du chanteur Mathias Vidal s'enchaînent : la sortie du disque "Rameau Triomphant" (11 juin), de "La Princesse Jaune" de Saint-Saëns (août 2021), ainsi que de "La Fille de Mme Angot" de Lecocq (octobre 2021), qui sera donné en concert le 30 juin au Théâtre des Champs Élysées.

Au programme

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque "Abendlied, Haydn, Ensemble Consonance - Marie Perbost [...] Mathieu Dupouy" sorti le 21 mai 2021 sous le label Hérisson, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La réponse qu'il fallait trouver :

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle en Sol Maj BWV 1007 : 1. Prélude

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

ALPHA

Camille Saint-Saëns

Danse macabre op 40

Olivier Vernet et Cédric Meckler, orgue à 4 mains

LIGIA

Johann Hieronymus Kapsberger

Vedete la mia luce - pour soprano mezzo-soprano et basse continue

Les Kapsber'girls, ensemble

Albane Imbs, direction

MUSO

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°1 en Si bémol Maj KV 207 : Presto

Isabelle Faust, violon

Il Giardino Armonico, orchestre

Giovanni Antonini, direction

HARMONIA MUNDI

Igor Stravinsky

Suite italienne : 2. Serenata – pour violoncelle et piano

Anastasio Kobekina, violoncelle

Paloma Kouider, piano

DISCAUVERS

Coslow Sam

You'll Have to Swing It (Mr. Paganini)

Ella Fitzgerald, chant

Sy Oliver and and His Orchestra

BDMUSIC

Joseph Haydn

Die Beredsamkeit

Ensemble Consonance

François Bazola, direction

LABEL-HERISSON

Erroll Garner

Misty

Erroll Garner, piano

BDMUSIC

Johann Strauss

Galop indien op 111

Orchestre Philharmonique de Vienne

Zubin Mehta, direction

SONY

Franz Schubert

Sonate n°1 en Ré maj op posth n°1 D 384

Jean Guihen Queyras, violoncelle

Alexandre Tharaud, piano

HARMONIA MUNDI