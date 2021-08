La Matinale avec Maroussia Gentet

Révélée au Concours international de piano d'Orléans en 2018, la jeune Maroussia Gentet sera en récital au Festival de Royaumont le 4 septembre, autour de Frédéric Durieux et Claude Debussy, en célébrant la composition.

Jean-Sebastien Bach

Partita n°2 en Ut min BWV 826 : Courante

Piotr Anderszewski, piano

VIRGIN CLASSICS

Baa Box

Forget and be

Leila Martial, chant

Eric Perez, batterie et chant

Pierre Tereygeol, guitare et chant

LABORIE JAZZ

Camille Saint-Saëns

Suite op 16 : Sérénade - version pour violoncelle et orchestre

Mischa Maisky, violoncelle

Orchestre de chambre Orpheus

DG

Michel Lambert

Mes jours s'en vont finir

Jean Rondeau, clavecin

Thomas Dunford, archiluth

Marc Mauillon, baryton

Myriam Rignol, viole de gambe

ERATO

Rolling Stones

Under my thumb

UNIVERSAL MUSIC

Franz Schubert

Sonate pour piano n°21 en Si bémol Maj D 960 : 3. Scherzo. Allegro vivace con delicatezza - Trio

Elisabeth Leonskaja, piano

EASONUS

Karol Szymanowski

Caprice pour violon et piano en Mi Maj op 40 n°2

Nicolas Dautricourt, violon

Laurent Wagschal, piano

SAPHIR PRODUCTIONS

Manu Katché

City

ANTEPRIMA

Alexandre Gasparov

Varjabedian-Rhapsodie pour violon

David Grimal, violon

TRITON

Philippe Schoeller

3 Préludes pour piano : 3. Ritualis Vincent Van Gogh

Maroussia Gentet, piano

B RECORDS

Madeleine Isaksson

Ecrits sur l’eau

Maroussia Gentet, piano

ENREGISTREMENT FRANCE MUSIQUE

Francis Poulenc

Concerto pour piano FP 146 : 3. Presto giocoso (rondeau à la française)

Maroussia Gentet, piano

Orchestre philharmonique de Radio France

ENREGISTREMENT FRANCE MUSIQUE