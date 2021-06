La Matinale avec Lise de la Salle

La pianiste Lise de la Salle sort un nouveau disque autour de la danse et du voyage, "When do we dance?", sur le label Naïve, dont la programmation musicale s'étend sur un siècle et sur quasiment tous les continents. Elle présentera ce disque le 11 juin lors d'un concert à La Scala de Paris.

