La Matinale avec Lionel Esparza

Lionel Esparza, producteur chez France Musique depuis plus de vingt ans, sort le livre "Le génie des Modernes, la musique au défi du XXIe siècle" aux Éditions Premières Loges, une réflexion sur le devenir de la musique classique dans les sociétés occidentales.

Programmation musicale

Serge Prokofiev

Symphonie n°1 en Ré Maj opus 25 : 1. Allegro

Orchestre de l’Opéra de Paris

Philippe Jordan, direction

ERATO

Robert Schumann

Quatuor avec piano en mi bémol maj opus 47 – 3. Andante cantabile

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, alto

HARMONIA MUNDI

Antonín Dvořák

Danse slave op 46 n°6 Emmanuel Strosser et Claire Désert, pianos

MIRARE

George Gershwin

Girl crazy : ouverture

Orchestre Philharmonique de Buffalo

Michael Tilson Thomas, direction

FM PRODUCTIONS

Thomas Morlay

_Shoot, false love_Kings Singers

EMI

Georges Brassens

Je me suis fait tout petit

Camille Bertault

SONY MUSIC ENTERTAINMENT

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Ah ! Lève toi soleil (Acte II) - Roméo

Benjamin Bernheim, ténor

Orchestre Philharmonique de Prague

Emmanuel Villaume, direction

DG

Igor Stravinsky

Concerto en ré majeur – Arioso (Andante) Orchestre philharmonique de Radio France

Barbara Hannigan, direction

LIVE FRANCE MUSIQUE

Ludwig van Beethoven

Les ruines d'Athènes op 113 : 1. Ouverture

Anima Eterna, orchestre

Jos van Immerseel, direction

ALPHA

Gioachino Rossini

Le barbier de Séville : Di si felice innesto (Acte II) Tutti

Ambrosian Opera Chorus, chœur

Academy of Saint Martin in the Fields, orchestre

Neville Marriner, direction

PHILIPS

Franz Schubert

Symphonie n°4 : Tragique – 3/ Menuet

Orchestre de l’Opéra de Rouen

Laurence Equilbey, direction

Joe Hisaishi

Le voyage de Chihiro : The Name of Live

Thibault Cauvin, guitare

SONY CLASSICAL

Serge Prokofiev

Pierre et le Loup (extrait)

David Bowie

Orchestre de Philadelphie

Eugene Ormandy, direction

RCA

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : And the glory of the Lord (Aère partie) Chœur

Gabriel Consort, choeur

Gabrieli Players, orchestre

Paul Mac Creesh, direction

ARCHIV PRODUKTION

Franz Liszt

12 études d’exécution transcendante : Fusée en la min

Georges Cziffra, piano

EMI

Xavier Cugat

2046 : Perfidia EMI