La Matinale avec Laurence Equilbey

La cheffe d'orchestre Laurence Equilbey revient sur la saison 2021/2022 de son ensemble Insula Orchestra, et notamment sur deux tournées à venir : le projet "Pastoral for the Planet" avec Sophie Karthäuser, et des concertos pour piano de Beethoven avec Nicholas Angelich.

La chef d'orchestre Laurence Equilbey, © Julien Benhamou