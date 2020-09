La Matinale avec Lars Vogt

Le chef d'orchestre et pianiste allemand Lars Vogt nous parle de sa nouvelle fonction de directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Paris. Il succède au chef écossais Douglas Boyd qui tenait la baguette depuis 2015.

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner le disque "Daniel D'Adamo : Sur Vestiges - Franz Schubert : Quintette à Cordes en Ut Majeur", par le Quatuor Béla et Noémi Boutin, sorti le 11 octobre 2019 sous le label Nomad Music, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La programmation musicale

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : Gloria - Domine Deus Raul Gimenez, ténor

Academy of Saint Martin in the Fields

Direction, Neville Marriner

PHILIPS

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon cordes et basse continue et basse continue en Ut Maj : 1. Allegro ma poco Patricia Kopatchinkaja

Il Giardino Armonico

Direction, Giovanni Antonini

ALPHA

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°2 en Si bémol Maj KV 39 : 2. Andante Orchestre de Chambre Anglais

Direction et piano, Murray Perahia

SONY

Frédéric Chopin

Polonaise en La Bémol Maj op 53 Martha Argerich, piano

EMI

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie : Faisons partout voler nos traits Chorale Stéphane Caillat

Orchestre de Chambre Jean-François Paillard

ERATO

Joanna Bruzdowicz

BOF Jacquot de Nantes Orchestre du film de Varsovie

MILAN

Franz Schubert

Quintette en Ut : 3. Scherzo Quatuor Bela

Noemi Boutin, violoncelle

NOMADMUSIC

Piotr Illich Tchaïkovski

Casse noisette : La décoration du sapin de Noël Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Simon Rattle

EMI CLASSICS

William Byrd

Woods so wild Andreas Staier, clavecin

TELDEC