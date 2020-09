La Matinale avec Lang Lang

Resté en Chine, Lang Lang évoque la sortie de son double-disque intimiste et personnel consacré aux Variations Goldberg de Bach. La version studio est couplée d'une version live enregistrée en l'Église Saint-Thomas de Leipzig, où exerça le compositeur durant plus de 25 ans et où il repose.

Le pianiste Lang Lang lors d'un concert en Argentine en 2016, © Getty / Gabriel Rossi