La Matinale avec Judith Perrignon

Dans son nouveau roman "Là où nous dansions" qui vient de paraître aux éditions Payot et Rivages, la journaliste et écrivaine Judith Perrignon parcourt Détroit, cette ville si musicale, qui a vu naître La Motown avec comme chef de file Stevie Wonder mais aussi Diana Ross et Aretha Franklin.

Judith Perrignon pour son livre "Là où nous dansions", sorti aux Editions Rivages, © Patrick Swirc